Spezia Ampadu | l’accordo col Chelsea prevede una penale nel contratto | i dettagli

(Di martedì 6 settembre 2022)hanno raggiunto l’intesa per il passaggio diin Italia, i Blues hanno inserito nelunahanno raggiunto l’intesa per il passaggio del difensore in Italia, i Blues hanno inserito neluna. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, senon giocherà x partite per le quali è disponibile gli inglesi hanno diritto a incassare del denaro dallo. Oltre a questo gli inglesi hanno chiesto rassicurazioni sul ruolo (difensore centrale) in cui poterlo utilizzare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoFanta : ?? #Ampadu è l'ultimo rinforzo dello #Spezia in difesa. L'analisi in ottica #fantacalcio - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA GENOVA - Spezia, il Chelsea ha chiesto di impiegare Ampadu al centro della difesa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DA GENOVA - Spezia, il Chelsea ha chiesto di impiegare Ampadu al centro della difesa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA GENOVA - Spezia, il Chelsea ha chiesto di impiegare Ampadu al centro della difesa - apetrazzuolo : DA GENOVA - Spezia, il Chelsea ha chiesto di impiegare Ampadu al centro della difesa -

Chelsea ehanno raggiunto l'intesa per il passaggio diin Italia, i Blues hanno inserito nell'accordo una penale Chelsea ehanno raggiunto l'intesa per il passaggio del difensore in Italia, ...... il difensore gallese, arrivato in prestito dal Chelsea dopo aver vestito la maglia del ... Botta e risposta tra Arnautovic e Bastoni: 1 - 1 al 45' Loè reduce dalla sconfitta per 2 - 0 ...Chelsea e Spezia hanno raggiunto l’intesa per il passaggio di Ampadu in Italia, i Blues hanno inserito nell’accordo una penale Chelsea e Spezia hanno raggiunto l’intesa per il passaggio del difensore ...Ethan Ampadu è prossimo all'esordio con la maglia dello Spezia, dopo aver finalizzato il suo passaggio in prestito dal Chelsea nelle ultime ...