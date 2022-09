Spalletti: “Mi hanno operato subito alla clavicola. Sono pronto per la sfida di Champions” (Di martedì 6 settembre 2022) “Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo al centro per Sirigu e Demme. E’ stata riscontrata la frattura della clavicola, Sono arrivato all’Humanitas di Milano alle 4 di mattina, devo ringraziare tutti i dottori che mi hanno aspettato. Alle 11:30 di mattina Sono riusciti ad operarmi e mi hanno dimesso ieri sera. Ho saltato solo l’allenamento di ieri pomeriggio, già stanotte Sono arrivato a Castel Volturno. Dovevo essere per forza presente prima della Champions League”. Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ha spiegato così il piccolo intervento alla clavicola subito. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) “Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo al centro per Sirigu e Demme. E’ stata riscontrata la frattura dellaarrivato all’Humanitas di Milano alle 4 di mattina, devo ringraziare tutti i dottori che miaspettato. Alle 11:30 di mattinariusciti ad operarmi e midimesso ieri sera. Ho saltato solo l’allenamento di ieri pomeriggio, già stanottearrivato a Castel Volturno. Dovevo essere per forza presente prima dellaLeague”. Il tecnico azzurro, Luciano, ha spiegato così il piccolo intervento. SportFace.

