Spalletti: «La Champions è un premio al grande campionato del Napoli dello scorso anno» (Di martedì 6 settembre 2022) Un estratto dalla conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Liverpool: «Mi emoziona tantissimo poter essere al luna park del gioco del calcio, sentire le musiche nello spogliatoio e quelle fuori che sentono tutti, i calciatori arrivano con una musica particolare nelle cuffie, gli brillano gli occhi, è un'atmosfera bellissima, spogliatoi aperti, gli urli di tutti, è un premio a quello che è stato il grande campionato fatto l'anno scorso. Giocare questa competizione, è quello cui aspirano tutti. In Champions una palla morta in un attimo riprende vita e decide la partita, questa è la differenza sostanziale con i campionati». L'articolo ilNapolista.

