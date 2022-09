Spalletti “Con il Liverpool faremo una grande gara” (Di martedì 6 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “In Champions una palla morta riprende vitain un attimo e decide la partita. Questa è la differenzasostanziale. Sono convinto che domani faremo una grande gararipercorrendo i comportamenti visti nell'ultima gara contro laLazio. Daremo il massimo, non bisogna andare in campo con l'ideadi raccogliere i complimenti, ma con l'idea di poter vincere.Cercheremo sempre di mandare questo segnale, come abbiamo fattoall'Olimpico”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli LucianoSpalletti in conferenza stampa alla vigilia del debutto inChampions contro il Liverpool. “Mi emoziona molto poter essere al Luna Park del gioco del calcio. E' bellissimo sentire le musiche dentro gli spogliatoi, oltre alla musica fuori. Ai giocatori brillano gli occhi – ha proseguito l'allenatore – è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “In Champions una palla morta riprende vitain un attimo e decide la partita. Questa è la differenzasostanziale. Sono convinto che domaniunaripercorrendo i comportamenti visti nell'ultimacontro laLazio. Daremo il massimo, non bisogna andare in campo con l'ideadi raccogliere i complimenti, ma con l'idea di poter vincere.Cercheremo sempre di mandare questo segnale, come abbiamo fattoall'Olimpico”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli Lucianoin conferenza stampa alla vigilia del debutto inChampions contro il. “Mi emoziona molto poter essere al Luna Park del gioco del calcio. E' bellissimo sentire le musiche dentro gli spogliatoi, oltre alla musica fuori. Ai giocatori brillano gli occhi – ha proseguito l'allenatore – è una ...

