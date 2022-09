Spalletti carica Napoli: “L’urlo ‘The Champions’ lo sentiranno fino ad Anfield” (Di martedì 6 settembre 2022) Manca sempre meno alla prima giornata di Champions League che vedrà gli azzurri sfidare i Reds di Klopp. Una grande sfida per celebrare il ritorno del Napoli nella competizione più prestigiosa di Europa. In città si respira già un’aria elettrica e i tifosi partenopei fremono nell’attesa di vedere i proprio beniamini e di, finalmente, poter tornare ad urlare a squarciagola “The Champions”. Tifosi Napoli (Getty Images)L’urlo del Maradona ormai famoso in tutto il mondo ed emulato (più o meno con scarsi risultati) in tutta Europa è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del tifo azzurro. Lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa di oggi ha voluto soffermarsi sul calore dei tifosi. Queste le sue parole: “Maradona strapieno? “Noi conosciamo bene la passione dei nostri sportivi, e in questa partita si ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Manca sempre meno alla prima giornata di Champions League che vedrà gli azzurri sfidare i Reds di Klopp. Una grande sfida per celebrare il ritorno delnella competizione più prestigiosa di Europa. In città si respira già un’aria elettrica e i tifosi partenopei fremono nell’attesa di vedere i proprio beniamini e di, finalmente, poter tornare ad urlare a squarciagola “The Champions”. Tifosi(Getty Images)del Maradona ormai famoso in tutto il mondo ed emulato (più o meno con scarsi risultati) in tutta Europa è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del tifo azzurro. Lo stessodurante la conferenza stampa di oggi ha voluto soffermarsi sul calore dei tifosi. Queste le sue parole: “Maradona strapieno? “Noi conosciamo bene la passione dei nostri sportivi, e in questa partita si ...

