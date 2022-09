Spalletti avvisa Klopp | “Sono certo l’abbia fatto durante Lazio-Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia di-Liverpool, mister Lucianoha presentato la prima sfida di Champions League in conferenza stampa a Castel Volturno. Il tecnico azzurro questa mattina non ha condotto l’allenamento di rifinitura perché in nottata ha subìto un interevento alla clavicola a Milano e solo in mattinata è tornato in Campania. Tra i numerosi temi affrontati,ha risposto ad una domanda riguardo Jürgen, allenatore del Liverpool. Di seguito quanto evidenziato:Conferenza Al posto dicosa temerebbe del? “Io, prima di tutto,onorato di sedere nella panchina accanto aperché è un personaggio unico. Lui è uno di quelli a cui fai riferimento quando ...