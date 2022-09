Sondaggio Ipsos, il M5S supera la Lega e diventa terzo partito d’Italia. FdI sfonda la soglia del 25% (Di martedì 6 settembre 2022) Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha sfondato la soglia del 25% secondo l’ultimo Sondaggio di Ipsos, continuando a confermarsi come il primo partito del Paese, staccando il Pd di Enrico Letta di tre punti. Il dato fondamentale, tuttavia, riguarda ancora una volta il M5S che supera la Lega di Matteo Salvini. Sondaggio Ipsos, il M5S supera la Lega e diventa il terzo partito d’Italia Il Sondaggio dell’istituti Ipsos battezzato “Polimetro settimanale”, firmato da Nando Pagnoncelli ha rivelato che Fratelli d’Italia si conferma il primo partito. Il gruppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Fratellidi Giorgia Meloni hato ladel 25% secondo l’ultimodi, continuando a confermarsi come il primodel Paese, staccando il Pd di Enrico Letta di tre punti. Il dato fondamentale, tuttavia, riguarda ancora una volta il M5S cheladi Matteo Salvini., il M5SlailIldell’istitutibattezzato “Polimetro settimanale”, firmato da Nando Pagnoncelli ha rivelato che Fratellisi conferma il primo. Il gruppo ...

