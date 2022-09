Sondaggi politici. M5S primo partito, Letta davanti a Meloni. Ma è solo il Sud (Di martedì 6 settembre 2022) Rilevazione Ixé per Metropolis e HuffPost. Si allontana il centrodestra dalla maggioranza di due terzi in Parlamento. Nonostante le bollette, gli italiani restano favorevoli alle sanzioni. Per ora Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 settembre 2022) Rilevazione Ixé per Metropolis e HuffPost. Si allontana il centrodestra dalla maggioranza di due terzi in Parlamento. Nonostante le bollette, gli italiani restano favorevoli alle sanzioni. Per ora

fanpage : Cosa succederebbe se a votare alle prossime elezioni fossero solo i giovani? Vincerebbe il centrosinistra. O meglio… - lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - MichaelCalloni : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Se è per questo dovrebbero togliere gli stipendi a tutti quei politici che non vanno… - maccarone : Non credo ai sondaggi politici sono strumenti di manipolazione psicologica ! - danieledv79 : RT @ilriformista: Tra FdI e PD si allarga la forbice, mentre dietro i 5 Stelle insidiano la Lega e il Terzo Polo fa lo stesso con Forza Ita… -