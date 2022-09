Sondaggi politici, elezioni 2022: Fdi primo partito, M5S supera la Lega (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Nelle intenzioni di voto degli italiani per le prossime elezioni politiche, Fratelli d'Italia è "primo partito al 22,7% seguito dal Pd (21,7%). Il Movimento 5 Stelle in recupero (13,8%) sorpassa la Lega in flessione (10,9%). Il centro destra avrebbe così la maggioranza assoluta delle due camere, ma non raggiungerebbe il 66% dei seggi". E' quanto afferma l'Istituto Ixè nell'ultimo Sondaggio. Forza Italia 7,9%, seguita da Azione-Italia viva al 7,2%. Alleanza Verdi sinistra è data al 3,5. Tutti sotto il 3% gli altri partiti: +Europa 2,7, Italexit 2,5, Noi moderati 1,2, Impegno civico 0,8. 5,2% per gli altri. Dati tratti dall'Osservatorio Politico Nazionale (29 agosto – 2 settembre 2022) realizzato dall'Istituto Ixè. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Nelle intenzioni di voto degli italiani per le prossimepolitiche, Fratelli d'Italia è "al 22,7% seguito dal Pd (21,7%). Il Movimento 5 Stelle in recupero (13,8%) sorpassa lain flessione (10,9%). Il centro destra avrebbe così la maggioranza assoluta delle due camere, ma non raggiungerebbe il 66% dei seggi". E' quanto afferma l'Istituto Ixè nell'ultimoo. Forza Italia 7,9%, seguita da Azione-Italia viva al 7,2%. Alleanza Verdi sinistra è data al 3,5. Tutti sotto il 3% gli altri partiti: +Europa 2,7, Italexit 2,5, Noi moderati 1,2, Impegno civico 0,8. 5,2% per gli altri. Dati tratti dall'Osservatorio Politico Nazionale (29 agosto – 2 settembre) realizzato dall'Istituto Ixè.

