Sondaggi politici elettorali oggi 6 settembre 2022: italiani divisi sulle sanzioni alla Russia (Di martedì 6 settembre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 6 settembre 2022 Sondaggi politici elettorali oggi – Il 90% degli italiani è preoccupato per l’arrivo dell’inverno e le sue conseguenze per il caro bollette. È quanto emerge dal Sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi dal canale all news. Dal Sondaggio affiora inoltre un ritorno di interesse per la questione Ucraina, che dal punto di vista politico crea una spaccatura con una forte polarizzazione tra destra e sinistra Se gli elettori di centrosinistra sono convinti che la scelta di sanzionare la Russia sia stata giusta (71%), e con loro anche gli ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022)– Il 90% degliè preoccupato per l’arrivo dell’inverno e le sue conseguenze per il caro bollette. È quanto emerge dalo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffusodal canale all news. Dalo affiora inoltre un ritorno di interesse per la questione Ucraina, che dal punto di vista politico crea una spaccatura con una forte polarizzazione tra destra e sinistra Se gli elettori di centrosinistra sono convinti che la scelta di sanzionare lasia stata giusta (71%), e con loro anche gli ...

lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - ipodblu1 : RT @Lorenzo41151510: #IoVotoMovimento5Stelle 100aia di tweet tutti incentrati a denigrare #Conte. Anche e soprattutto quelli dati per vince… - TW_Bruce_Wayne : Elezioni 2022, sondaggi politici: FdI resta primo partito, cala coalizione Centrodestra - - infoitinterno : Sondaggi politici: calano le coalizioni, crescono indecisi e astenuti (al 42%) - LuciaLaVita1 : RT @Lorenzo41151510: #IoVotoMovimento5Stelle 100aia di tweet tutti incentrati a denigrare #Conte. Anche e soprattutto quelli dati per vince… -