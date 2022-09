Sondaggi politici: cresce Fratelli d’Italia, scende il PD e sale il Terzo Polo (Di martedì 6 settembre 2022) Ultima settimana di rilevazioni e pubblicazioni di dati (secondo quanto disposto dall’AgCom). E la fotografia che emerge dai Sondaggi politici oggi rappresenta la miglior espressione – o almeno quella più consolidata – delle intenzioni di voto degli italiani in vista delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. I numeri confermano Fratelli d’Italia in testa che, rispetto alla scorsa settimana, continua a guadagnare terreno sul Partito Democratico (in calo) e rappresenta la forza trainante della coalizione di centrodestra che dovrebbe ottenere una maggioranza schiacciante sia alla Camera che al Senato, sia per quel che riguarda i seggi con il proporzionale che per quelli uninominali. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/WDRAqjcRtN — SWG (@swg research) September 5, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Ultima settimana di rilevazioni e pubblicazioni di dati (secondo quanto disposto dall’AgCom). E la fotografia che emerge daioggi rappresenta la miglior espressione – o almeno quella più consolidata – delle intenzioni di voto degli italiani in vista delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. I numeri confermanoin testa che, rispetto alla scorsa settimana, continua a guadagnare terreno sul Partito Democratico (in calo) e rappresenta la forza trainante della coalizione di centrodestra che dovrebbe ottenere una maggioranza schiacciante sia alla Camera che al Senato, sia per quel che riguarda i seggi con il proporzionale che per quelli uninominali. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/WDRAqjcRtN — SWG (@swg research) September 5, ...

