Sondaggi, per Swg Fratelli d'Italia record (e mangia voti agli alleati). Il M5s all'attacco della Lega. Calenda-Renzi davanti a Forza Italia (Di martedì 6 settembre 2022) Fratelli d'Italia lanciato verso il 26 per cento, il M5s alle calcagna della Lega, il polo centrista davanti a Forza Italia. Lo dice il consueto Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che conferma peraltro l'ampio vantaggio del centrodestra sugli altri schieramenti. Quello che appare da questa e da altre rilevazioni che del fenomeno del "voto utile" gode non tanto il Pd che a questo fa appello ma Fdi che evidentemente drena preferenze agli alleati guadagnando un punto in una settimana a scapito di Lega (che perde lo 0,4) e Forza Italia (-0,3). Al contrario il Pd è in frenata anche secondo l'istituto triestino: perde quasi un punto nella stessa ...

