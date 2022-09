== SINNER NEI QUARTI AGLI US OPEN CONTRO ALCARAZ, FUORI NADAL == (Di martedì 6 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ci sono due italiani tra i migliori otto giocatori degli Us OPEN, ultimo Slam della stagione tennistica. Dopo Matteo Berrettini, che tornerà in campo oggi pomeriggio alle ore 18 per sfidare il norvegese Casper Ruud, anche Jannik SINNER ha staccato il biglietto per i QUARTI di finale del torneo in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha battuto 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, dopo quasi quattro ore, il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 Atp, reduce dalla vittoria al terzo turno CONTRO Lorenzo Musetti. Con questo risultato l'altoatesino ha conquistato un posto tra i migliori otto giocatori in tutti e quattro i tornei maggiori (Roland Garros 2020, Australian OPEN, Wimbledon e Us ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ci sono due italiani tra i migliori otto giocatori degli Us, ultimo Slam della stagione tennistica. Dopo Matteo Berrettini, che tornerà in campo oggi pomeriggio alle ore 18 per sfidare il norvegese Casper Ruud, anche Jannikha staccato il biglietto per idi finale del torneo in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha battuto 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, dopo quasi quattro ore, il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 Atp, reduce dalla vittoria al terzo turnoLorenzo Musetti. Con questo risultato l'altoatesino ha conquistato un posto tra i migliori otto giocatori in tutti e quattro i tornei maggiori (Roland Garros 2020, Australian, Wimbledon e Us ...

angelomangiante : Per la prima volta nella storia due ragazzi italiani nei quarti di finale a New York. Uno Slam da favola. Fantast… - ElBuitr64021431 : @pinguinedu9 @paolobertolucci @janniksin Alcaraz, è in forma, più riposato, la superficie gli è gradita, la conosce… - bobdvc : RT @angelomangiante: Per la prima volta nella storia due ragazzi italiani nei quarti di finale a New York. Uno Slam da favola. Fantastici… - sportface2016 : #USOpen2022, #Sinner è il più giovane ad aver raggiunto i quarti di finale nei 4 slam da #Djokovic: e con… - MasterblogBo : Sinner tornerà in campo mercoledì e troverà dall’altra parte della rete ancora una volta Carlos Alcaraz, battuto di… -