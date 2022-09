== SINNER NEI QUARTI AGLI US OPEN CONTRO ALCARAZ, FUORI NADAL ==-2- (Di martedì 6 settembre 2022) SINNER tornerà in campo mercoledì e troverà dall'altra parte della rete ancora una volta Carlos ALCARAZ, battuto di recente a Wimbledon sull'erba e poi ancora nella finale di Umago sulla terra battuta. Il giovane spagnolo, numero 4 del ranking mondiale e terzo favorito del torneo, ha sconfitto in cinque set il croato Marin Cilic, testa di serie numero 15 del seeding, in una sfida terminata alle 2.30 di notte in America: 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 il punteggio per ALCARAZ, in corsa per diventare il numero uno del mondo come anche il norvegese Ruud dopo l'eliminazione di Daniil Medvedev e Rafael NADAL negli ottavi di finale degli Us OPEN. Il mancino maiorchino, vincitore quest'anno all'Australian OPEN e al Roland Garros, è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Frances Tiafoe, numero ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022)tornerà in campo mercoledì e troverà dall'altra parte della rete ancora una volta Carlos, battuto di recente a Wimbledon sull'erba e poi ancora nella finale di Umago sulla terra battuta. Il giovane spagnolo, numero 4 del ranking mondiale e terzo favorito del torneo, ha sconfitto in cinque set il croato Marin Cilic, testa di serie numero 15 del seeding, in una sfida terminata alle 2.30 di notte in America: 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 il punteggio per, in corsa per diventare il numero uno del mondo come anche il norvegese Ruud dopo l'eliminazione di Daniil Medvedev e Rafaelnegli ottavi di finale degli Us. Il mancino maiorchino, vincitore quest'anno all'Australiane al Roland Garros, è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Frances Tiafoe, numero ...

