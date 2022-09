Siccità, nell'estate 2022 in Europa la peggiore degli ultimi 500 anni (Di martedì 6 settembre 2022) Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 indicano che, tra il primo luglio e il 31 agosto 2022, vaste regioni sono passate da un verde acceso a un marrone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 settembre 2022) Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 indicano che, tra il primo luglio e il 31 agosto, vaste regioni sono passate da un verde acceso a un marrone ...

Siccità, nell'estate 2022 in Europa la peggiore degli ultimi 500 anni Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 indicano che, tra il primo luglio e il 31 agosto 2022, vaste regioni sono passate da un verde acceso a un marrone ... SANA 2022, Zurich e xFarm insieme per sostenere agricoltori 4.0 ... colpite soprattutto nell'ultimo anno da eventi climatici estremi. In quest'ottica, la ... quando si verificherà un evento dannoso, come una grandinata, una tromba d'aria o un periodo di siccità, Zurich ...