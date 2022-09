Siccità estate 2022: è stata la peggiore degli ultimi 500 anni (Di martedì 6 settembre 2022) Stando ai dati del Programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito dalla Commissione Ue e dall’Agenzia spaziale europea, la Siccità dell’estate 2022 è stata la peggiore degli ultimi 500 anni. Siccità estate 2022: ecco cosa hanno rilevato le immagini Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 hanno rilevato che, tra il primo luglio e il 31 agosto, numerose regioni sono passate da un verde acceso a un marrone arido. Dove sono stati registrati i danni più gravi? I danni più gravi sono ben visibili nel sud-est della Gran Bretagna, in Francia settentrionale e in Germania, Polonia ed Europa orientale. Siccità ... Leggi su zon (Di martedì 6 settembre 2022) Stando ai dati del Programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito dalla Commissione Ue e dall’Agenzia spaziale europea, ladell’la500: ecco cosa hanno rilevato le immagini Le immagini registrate dal satellite Sentinel 2 hanno rilevato che, tra il primo luglio e il 31 agosto, numerose regioni sono passate da un verde acceso a un marrone arido. Dove sono stati registrati i dpiù gravi? I dpiù gravi sono ben visibili nel sud-est della Gran Bretagna, in Francia settentrionale e in Germania, Polonia ed Europa orientale....

