Si ferma il trasporto aereo | lunedì 12 settembre sciopero nazionale di 24 ore

(Di martedì 6 settembre 2022) Usb Lavoro Privato ha indetto per l’intera giornata di12, sotto lo slogan “Riprendiamoci il, riprendiamoci il nostro lavoro”, unodel personale di tutto ile indotto ad eccezione del personale ENAV, dopo la prima azione di 4 ore effettuata lo scorso 17 luglio e dopo lo stop imposto per tutto il mese di agosto dalla legge antivigente in Italia. “Dopo mesi nei quali abbiamo assistito al collasso dell’operatività in mezza Europa, con le maestranze messe sotto pressione dal sottorganico, con i noti problemi legati alla sicurezza delle operazioni tuttora irrisolti e alla vigilia di un autunno di inflazione galoppante senza che i salari si siano mossi di un ...

Il Denaro

