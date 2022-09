“Si è fidanzato con lei”. Lda, dalle voci alle prove: il figlio di Gigi D’Alessio pazzo d’amore (Di martedì 6 settembre 2022) Adesso non ci sono più dubbi: il cantante Lda ha trovato una nuova fidanzata. Almeno questo è quanto è possibile evincere da alcune foto, diffuse da alcuni utenti e che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram attraverso alcune stories. Già nel corso di una sua intervista con Lorella Cuccarini, il figlio di Gigi D’Alessio aveva rivelato di “essere molto interessato ad una persona”. Però ha voluto rispettare la sua privacy e quella della ragazza, ma ora qualcuno li ha beccati. Ma di Lda non si è parlato solamente della nuova fidanzata, che ormai ha un volto e pure un nome. Ad Amici 22 potrebbero ritornare infatti lui e Nunzio Stancampiano. Entrambi potrebbero avere innanzitutto il ruolo di motivatori dei nuovi studenti che prenderanno parte al talent show. Per quanto riguarda Nunzio, potrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Adesso non ci sono più dubbi: il cantante Lda ha trovato una nuova fidanzata. Almeno questo è quanto è possibile evincere da alcune foto, diffuse da alcuni utenti e che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram attraverso alcune stories. Già nel corso di una sua intervista con Lorella Cuccarini, ildiaveva rivelato di “essere molto interessato ad una persona”. Però ha voluto rispettare la sua privacy e quella della ragazza, ma ora qualcuno li ha beccati. Ma di Lda non si è parlato solamente della nuova fidanzata, che ormai ha un volto e pure un nome. Ad Amici 22 potrebbero ritornare infatti lui e Nunzio Stancampiano. Entrambi potrebbero avere innanzitutto il ruolo di motivatori dei nuovi studenti che prenderanno parte al talent show. Per quanto riguarda Nunzio, potrebbe ...

repubblica : Alessandro Cecchi Paone in barca con il fidanzato Simone: 'Non ho niente da nascondere' [di Valentina Ruggiu] - atex54 : @Pilipo83 @PennyDreadfull_ @lauraboldrini @EnricoLetta La stupidità umana, che vota per simpatia come se dovesse sc… - Rex79185440 : RT @madelyynee: cerco fidanzato con cui riguardare tutti gli episodi di zoey101 no perditempo - Littl3_Fr3ak_ : RT @Tbsl28L: È da tutto il giorno che si porta gli occhi del fidanzato con se????? - cjnnamonfalls : RT @madelyynee: cerco fidanzato con cui riguardare tutti gli episodi di zoey101 no perditempo -