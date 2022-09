“Si è fidanzata col cantante” Nuova vita per Lulù Selassié | dopo Manuel Bortuzzo | le foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) Anchepotrebbe aver trovato un nuovo fidanzato. L’ex concorrente del GF Vip potrebbe essere riuscita a rispondere in qualche modo al suo ex, che si è legato sentimentalmente all’influencer Angelica Benevieri. Ora, è arrivata una segnalazione molto interessante sulla principessa etiope, visto che stanno circolando delleche stanno facendo sognare ad occhi aperti i fan. Si sa il nome e cognome del presunto partner, una persona molto conosciuta. A proposito di, non ci si è soffermati su di lei solamente per il nuovo fidanzato. Infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano recentemente ha notato un fatto davvero curioso. LadiAngelica Benevieri ...