Serie A: L'Atalanta è l'unico leader della Serie A… 57 anni dopo!!! (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 14:12:22 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Ni Milan, né Inter, né Juventus, né Roma, né Lazio. Nemmeno Napoli. L'Atalanta Bergamasca Calcio è l'unica capolista della Serie A. Il 'druido' Gian Piero Gasperini inizia a fabbricare il suo 'ennesimo' miracolo a capo di una 'La Dea' che si è qualificato per la Champions League nel 2019-20 per la prima volta nella sua storia e ha finito per raggiungere i quarti di finale. Non solo quello. L'Atalanta, sempre con 'Gasp' alla guida, ha incatenato tre presenze consecutive in Champions League ed è diventata sinonimo di spettacolo. Si è ripetuta, non invano, come squadra capocannoniere della Serie A nel 2018-19 (77 gol), nel 2019-20 (98 gol) e nel 2020-21 (90 gol).

