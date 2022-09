Serie A | giornata 5 | pro e contro | derby da urlo

(Di martedì 6 settembre 2022) Concluso un altro weekend di partite, ecco i pro edella5 diA. I tre big match hanno regalato molte sorprese, ma emozioni contrastanti; partita mozzafiato quella tra Milan e Inter,poi vinto dai rossoneri. Grande vittoria del Napoli in casa della Lazio, poche emozioni nel match tra Fiorentina e Juventus, a causa di un atteggiamento troppo passivo dei bianconeri. Pareggio che non accontenta nessuna delle due.A, pro edella5 Con la vittoria sul Monza, l’unica squadra in vetta è l’Atalanta, capace di vincere quattro gare e pareggiarne solo una (il Milan), conducendo così la classifica, ancora molto corta. Le tre neopromosse stanno invece faticando e, su tutte, il Monza, a secco di punti e ...

sandrogozi : In #Europa c’è chi sta con #Macron e chi come te sta con #Hidalgo e con #Melenchon C’è chi fa riforme serie e crea… - SkySport : TORINO-LECCE 1-0 Risultato finale ? ? #Vlasic (40') ? SERIE A - 5^ giornata ?? - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919 - @EmpoliCalcio - giggigrobo : RT @pallonatefaccia: È tornata la 'cara vecchia Serie A': sabato è stata la giornata dei cori antisemiti nel campionato italiano, a partire… - ZonaBianconeri : RT @11contro11: #SerieA, giornata 5: pro e contro, derby da urlo #Cremonese #Inter #Juventus #Milan #Napoli #Sassuolo #Udinese #11contro11… -

Dopo unadiA contraddistinta da belle partite e da episodi indecenti sugli spalti, inizia veramente la Champions League 2022/2023 con la primadella fase a gironi. Le prime italiane a ...In Sala Grande alle 21.45 lasi conclude con la cerimonia di premiazione del Cartier Glory ... Documentario in cui i registi pongono ai più grandi jazzisti contemporanei unadi domande. ...SERIE A - L'Atalanta da sola in vetta dopo cinque turni, ma a tallonarla ci sono Napoli e Milan. Crolla l'Inter, mentre la Juventus fatica anche a Firenze.Rossoneri che affrontano il Salisburgo in una partita da vincere. La Juventus vuole ottenere i tre punti ma sarà terribile contro i petrodollari del PSG.