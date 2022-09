Senza Gallinari la Nazionale perde, a consolarlo la moglie Eleonora Boi: i suoi scatti per l'estate FOTO (Di martedì 6 settembre 2022) La prima diagnosi era stata "incoraggiante", la seconda invece è stata una batosta. Prima ancora di scendere in campo per l'Europeo... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) La prima diagnosi era stata "incoraggiante", la seconda invece è stata una batosta. Prima ancora di scendere in campo per l'Europeo...

Italbasket : Le condizioni di Danilo Gallinari ?? Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione meniscale senza intere… - ItaliaTeam_it : Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso per Danilo Gallin… - MRBronson14 : mi avevano detto 'meglio senza gallinari all'europeo' lo vedo - Alemammana97 : @nickfiumi Ah sisi condivido in pieno il discorso che hai fatto. A metà campo senza Gallinari non si possono trovar… - scienzadelnuovo : @AlessandroMagg4 Anche Sacchetti era un ottimo reduce da Belgrado-Tokyo..chiaramente non dicevo che Procida era la… -