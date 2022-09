"Sei scarso. Quando hai il sedere...": Mourinho sbrocca contro il giornalista (Di martedì 6 settembre 2022) “I cambi nell'intervallo? Questa è una domanda da giornalista scarso. Troppo facile parlare dopo, anche se poi magari quello scarso sono io. Mi è capitato di lavorare come commentatore televisivo, accidenti quanto è piacevole. Ma Quando hai il sedere su una panchina vi assicuro che è tutto molto più difficile”. Ci va diretto José Mourinho contro una delle penne friulane presenti alla Dacia Arena, che gli aveva chiesto del perché dei cambi di Belotti e Celik per Cristante e Karsdorp. Mou temeva una trasferta complicata, e così è stato, cadendo per 4-0: “L'Udinese è una squadra che se va in vantaggio sa fare tutto. Si difende con il blocco basso, riparte in contropiede con qualità, perde tempo Quando serve. In più sa educare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “I cambi nell'intervallo? Questa è una domanda da. Troppo facile parlare dopo, anche se poi magari quellosono io. Mi è capitato di lavorare come commentatore televisivo, accidenti quanto è piacevole. Mahai ilsu una panchina vi assicuro che è tutto molto più difficile”. Ci va diretto Joséuna delle penne friulane presenti alla Dacia Arena, che gli aveva chiesto del perché dei cambi di Belotti e Celik per Cristante e Karsdorp. Mou temeva una trasferta complicata, e così è stato, cadendo per 4-0: “L'Udinese è una squadra che se va in vantaggio sa fare tutto. Si difende con il blocco basso, riparte inpiede con qualità, perde temposerve. In più sa educare i ...

