Scuola, Ercolano: al lavoro per riapertura ingresso strada (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Una delegazione di genitori è stata ricevuta in Municipio dal sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto a seguito della chiusura, per motivi di sicurezza, dell'ingresso di via Cuparella dove insiste un Istituto Comprensivo. "Stiamo facendo il massimo per riaprire via Cuparella e consentire ai nostri bambini di entrare a Scuola da Corso Resina" ha spiegato il primo cittadino "Non c'è nessuna intenzione, da parte dell'amministrazione comunale, di chiudere la Iovino-Scotellaro che, per quel quartiere, è un presidio di legalità e di cultura indispensabile". Nei giorni scorsi il sindaco ha firmato un'ordinanza di chiusura pedonale e veicolare dell'ingresso di via Cuparella da e per Corso Resina, a causa delle condizioni pericolanti di Palazzo Tarascone.

