Scuola, Ciccozzi: "In aula senza mascherina esperimento, tra 20 giorni verifica" (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – "Abbiamo deciso di togliere la mascherina a Scuola e ora vediamo cosa succede, è una sorta di esperimento che però richiede tra 20 giorni una verifica sul piano epidemiologico. Ricordiamoci che il problema non sono i ragazzi ma il fatto che a casa possono avere familiari fragili e nonni molto anziani. Saranno anche tutti vaccinati ma un certo grado di rischio rimane". Così all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, interviene su quanto affermato ieri dall'infettivologo Matteo Bassetti ("Se torna l'obbligo di mascherina a Scuola, scendo in piazza con i ragazzi").

