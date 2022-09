Sciopero di Taranto: in attesa del confronto dal prefetto, sempre più distributori senza carburante Presidio indetto da Usb davanti alla raffineria Eni in corso da sei giorni (Di martedì 6 settembre 2022) La foto si riferisce a ieri. Un’immagine che sempre più frequentemente, nei distributori di carburanti del territorio, si vede a causa dello Sciopero che è in corso a Taranto. Da sei giorni, decine di autocisterne bloccano i varchi della raffineria di Taranto. La protesta è indetta da Usb ed è legata all’assegnazione, da parte di Eni, di un appalto per il trasporto di benzina e gasolio, considerata penalizzante per gli autotrasportatori del territorio. Domani incontro dal prefetto fra le parti. L'articolo Sciopero di Taranto: in attesa del confronto dal prefetto, sempre più distributori ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 settembre 2022) La foto si riferisce a ieri. Un’immagine chepiù frequentemente, neidi carburanti del territorio, si vede a causa delloche è in. Da sei, decine di autocisterne bloccano i varchi delladi. La protesta è indetta da Usb ed è legata all’assegnazione, da parte di Eni, di un appalto per il trasporto di benzina e gasolio, considerata penalizzante per gli autotrasportatori del territorio. Domani incontro dalfra le parti. L'articolodi: indeldalpiù...

