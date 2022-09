Sciopero benzinai a settembre, ci sarà o no? Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 6 settembre 2022) Il costo del carburante è tornato a salire e così monta il pericolo di uno Sciopero dei benzinai. Sono giorni in cui non si parla d’altro e gli Italiani spaventati si chiedono se ci sarà ed eventualmente quando prenderà il via. Inutile dirlo, in questo momento storico così delicato, uno Sciopero nazionale non farebbe altro che creare ulteriori disagi del caro prezzi. Oltre a dover pagare sempre di più per il rifornimento, dunque, automobilisti, motociclisti e camionisti potrebbero anche a stretto giro essere impossibilitati a riempire il serbatoio dei propri mezzi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Cosa succede se non si pagano le bollette di luce e gas? Al momento però i gestori non hanno dato nessuna comunicazione di chiusura dei distributori di carburante a livello nazionale. Tutto ... Leggi su tvzap (Di martedì 6 settembre 2022) Il costo del carburante è tornato a salire e così monta il pericolo di unodei. Sono giorni in cui non si parla d’altro e gli Italiani spaventati si chiedono se cied eventualmente quando prenderà il via. Inutile dirlo, in questo momento storico così delicato, unonazionale non farebbe altro che creare ulteriori disagi del caro prezzi. Oltre a dover pagare sempre di più per il rifornimento, dunque, automobilisti, motociclisti e camionisti potrebbero anche a stretto giro essere impossibilitati a riempire il serbatoio dei propri mezzi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Cosa succede se non si pagano le bollette di luce e gas? Al momento però i gestori non hanno dato nessuna comunicazione di chiusura dei distributori di carburante a livello nazionale. Tutto ...

