(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Ilsisue Ricerca. È questo il monito del Piano quinquennale 2023-2027 per la Ricerca Pubblica firmato da un pool didi cui due accademici dei Lincei. Il fisico e accademico Ugo Amaldi, il matematico e direttorea Scuola Normale di Pisa, Luigi Ambrosio accademico dei Lincei, il fisico e accademico dei Lincei Luciano Maiani e l'immunologa e docentea Sapienza Angela Santoni hanno infatti diffuso oggi un testo che è il punto di arrivo di un processo iniziato con l'Appello al Governo e al Parlamento del marzo 2021. L'Appello di marzo era stato firmato da Ugo Amaldi, Angela Bracco, Cinzia Caporale, Luisa Cifarelli, Daniela Corda, Paolo De Bernardis, Massimo Inguscio, Massimo ...

ledicoladelsud : Scienziati a politica: “Il futuro dell’Italia si gioca sulla scienza” - telodogratis : Scienziati a politica: “Il futuro dell’Italia si gioca sulla scienza” - italiaserait : Scienziati a politica: “Il futuro dell’Italia si gioca sulla scienza” - fisco24_info : Scienziati a politica: 'Il futuro dell'Italia si gioca sulla scienza': (Adnkronos) - Lanciato un Piano quinquennale… - fcappello63 : @Ettore_Rosato @EnricoLetta Voi invece scienziati della politica avete fatto una legge schifosa e usciti dal partito per cosa? -

Agenzia askanews

Un gruppo super partes di 20esperti di politiche sul clima e l'energia ha analizzato i programmi depositati al ministero dell'Interno e ha dato i voti agli impegni presi dai principali partiti. Un progetto promosso da ......quinquennale per la ricerca pubblica che copre il periodo 2023 - 2027 firmato da quattro,...diffuso dai Lincei - 'è importante che chi si candida alla guida dell'Italia indichi quale... Lincei, scienziati a politici: risorse certe per ricerca dopo Pnrr (Adnkronos) – Il futuro dell’Italia si gioca su Scienza e Ricerca. È questo il monito del Piano quinquennale 2023-2027 per la Ricerca Pubblica firmato da un pool di scienziati di cui due accademici de ...Finanziare solo progetti scientifici di qualità, aumentare il numero di ricercatori e dare loro sicurezza sul futuro e strumentazioni adeguate, rendere più meritocratici i criteri di assegnazione dell ...