(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsisue Ricerca. È questo il monito del Piano quinquennale 2023-2027 per la Ricerca Pubblica firmato da un pool didi cui due accademici dei Lincei. Il fisico e accademico Ugo Amaldi, il matematico e direttore della Scuola Normale di Pisa, Luigi Ambrosio accademico dei Lincei, il fisico e accademico dei Lincei Luciano Maiani e l’immunologa e docente della Sapienza Angela Santoni hanno infatti diffuso oggi un testo che è il punto di arrivo di un processo iniziato con l’Appello al Governo e al Parlamento del marzo 2021. L’Appello di marzo era stato firmato da Ugo Amaldi, Angela Bracco, Cinzia Caporale, Luisa Cifarelli, Daniela Corda, Paolo De Bernardis, Massimo Inguscio, Massimo Livi-Bacci, Luciano Maiani, Alberto Mantovani, Giorgio Parisi, ...

Roma, 6 set. " Il futuro dell'Italia si gioca su Scienza e Ricerca. È questo il monito del Piano quinquennale 2023 - 2027 per la Ricerca Pubblica firmato da un pool didi cui due accademici dei Lincei. Il fisico e accademico Ugo Amaldi, il matematico e direttore della Scuola Normale di Pisa, Luigi Ambrosio accademico dei Lincei, il fisico e accademico dei ... Scienziati a politica: "Il futuro dell'Italia si gioca sulla scienza" Finanziare solo progetti scientifici di qualità, aumentare il numero di ricercatori e dare loro sicurezza sul futuro e strumentazioni adeguate, rendere più meritocratici i criteri di assegnazione dell ...