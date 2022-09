Sci alpino, Marta Bassino: “La preparazione prosegue bene, il mirino è puntato su Coppa del Mondo e Mondiali” (Di martedì 6 settembre 2022) Siamo già arrivati a metà del lungo periodo di allenamento del team Elite femminile della Coppa del Mondo che si sta disputando ad Ushuaia, in Argentina. Le tre grandi dello sci italiano, Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia stanno lavorando in maniera molto proficua, grazie anche a condizioni meteo impeccabili sulle nevi sudamericane. Marta Bassino si trova al via di una annata di grande importanza, dopo un anno olimpico nel quale non ha avuto troppi motivi per sorridere. “Gli allenamenti stanno andando molto bene – le sue parole rilasciate al sito ufficiale della FISI – Abbiamo trovato condizioni super che ci hanno consentito di svolgere bellissime giornate di lavoro”. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo prosegue nel suo racconto: “Finora ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Siamo già arrivati a metà del lungo periodo di allenamento del team Elite femminile delladelche si sta disputando ad Ushuaia, in Argentina. Le tre grandi dello sci italiano,, Federica Brignone e Sofia Goggia stanno lavorando in maniera molto proficua, grazie anche a condizioni meteo impeccabili sulle nevi sudamericane.si trova al via di una annata di grande importanza, dopo un anno olimpico nel quale non ha avuto troppi motivi per sorridere. “Gli allenamenti stanno andando molto– le sue parole rilasciate al sito ufficiale della FISI – Abbiamo trovato condizioni super che ci hanno consentito di svolgere bellissime giornate di lavoro”. La sciatrice di Borgo San Dalmazzonel suo racconto: “Finora ...

