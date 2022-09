Schiaffo di Sergio Staino a Soru: chiamato da Veltroni all’Unità, non capiva nulla di giornalismo (Di martedì 6 settembre 2022) Sergio Staino fa a fette Renato Soru fresco rinviato a giudizio per il fallimento dell’Unità con le accuse relative al periodo che va dal 2008 al 2015 di bancarotta per distrazione e dissipazione dei fondi. E racconta come visse lui, dall’interno, l’avventura firmata dall’imprenditore sardo. Intervistato dall’AdnKronos, Sergio Staino, direttore dell’Unità dal settembre del 2016, dunque nel periodo immediatamente successivo a quello dei fatti contestati all’editore Renato Soru, premette: “sul processo e sulle accuse, non so nulla e non posso dire nulla. Quello che so è che l’arrivo di Soru all’Unità fu abbastanza antipatico, anche per me da un punto di vista personale e professionale”. “Soru venne su ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022)fa a fette Renatofresco rinviato a giudizio per il fallimento dell’Unità con le accuse relative al periodo che va dal 2008 al 2015 di bancarotta per distrazione e dissipazione dei fondi. E racconta come visse lui, dall’interno, l’avventura firmata dall’imprenditore sardo. Intervistato dall’AdnKronos,, direttore dell’Unità dal settembre del 2016, dunque nel periodo immediatamente successivo a quello dei fatti contestati all’editore Renato, premette: “sul processo e sulle accuse, non soe non posso dire. Quello che so è che l’arrivo difu abbastanza antipatico, anche per me da un punto di vista personale e professionale”. “venne su ...

