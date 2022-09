Scafati | il bluff dell’Asl Ospedale depotenziato

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 6 settembre 2022) Gli scafatesi stiano tranquilli, l’Mauro Scarlato dinon chiuderà i battenti, ufficialmente nel senso che non verranno sbarrate le porte, ma per l’Asl diventerà una CDC (acronimo di Casa Di Comunità) una struttura dove sarà presente una equipé di medici di medicina generale, (qualche specialista, infermieri, qualche tecnico di laboratorio, qualche ostetrica, qualche psicologo, ecc.) che opereranno in raccordo con la rete delle farmacie territoriali. Le Case della Comunità costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione dove sarà possibile trovare un Punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino, e che sarà in stretto contatto con le Centrali operative territoriali. L’non chiude, ma da centro di eccellenza per le malattie polmonari, da centro Covid tra i ...