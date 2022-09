Sapete a quanto ammonta il patrimonio di Madonna?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 settembre 2022) La cantanteè tre più famose del mondo e vanta ad oggi unche si aggira intorno agli 800 milioni di dollari.si è cimentata anche con grande successo in alcune pellicole cinematografiche come il film che l’ha vista impersonare Evita Peron. Negli anni ’90 fu contestata per la canzone Like a Parayer dove venne accusata addirittura di blasfemia per il video della stessa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…ildi Brad Pitt? Scopriamoha sul conto in banca il famosissimo attore ex marito di Angelina Jolieil ...