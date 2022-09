Sanzioni e gas, Russia contro Italia perché il piano Cingolani funziona (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un salto di qualità nella propaganda. Ora la Russia attacca direttamente l’Italia, e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, per il piano predisposto per ridurre la dipendenza energetica da Mosca. Non è un caso che lo faccia ora, a venti giorni dalle elezioni politiche, e non è un caso che lo faccia in questo modo. “Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia Italiana dagli idrocarburi russi. E’ chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli Italiani a soffrirne”, ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. La grammatica del ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un salto di qualità nella propaganda. Ora laattacca direttamente l’, e il ministro della Transizione ecologica Roberto, per ilpredisposto per ridurre la dipendenza energetica da Mosca. Non è un caso che lo faccia ora, a venti giorni dalle elezioni politiche, e non è un caso che lo faccia in questo modo. “Robertoha presentato il suoper ridurre la dipendenza dell’economiana dagli idrocarburi russi. E’ chiaro che questoviene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno glini a soffrirne”, ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. La grammatica del ...

