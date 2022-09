Sanna Marin, l’ennesimo abbaglio della sinistra al caviale (Di martedì 6 settembre 2022) Ho atteso che si affievolisse la musica dell’ultimo ballo allestito in solidarietà alla premier finlandese Sanna Marin, vittima non tanto del suo agire, quanto piuttosto del rumore mediatico emesso da quel mondo superficiale e benpensante che si è precipitato a difenderla ossessivamente da qualcosa che non costituiva in alcun modo una colpa: essere stata immortalata mentre ballava (sic). La clinica ci insegna che i ‘bacchettoni’ che si sono prodigati nell’accusarla vivono di un desiderio inconfessabile, paludando in sentenza di colpa ciò che bramano e non possono avere. Bisogna tuttavia approfondire, andare oltre il banalissimo concetto di ‘invidia’, per scorgere in questa collettiva levata di scudi in sua difesa una excusatio non petita che ci dà la cifra dell’abbaglio che un certo mondo ‘di sinistra’ ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Ho atteso che si affievolisse la musica dell’ultimo ballo allestito in solidarietà alla premier finlandese, vittima non tanto del suo agire, quanto piuttosto del rumore mediatico emesso da quel mondo superficiale e benpensante che si è precipitato a difenderla ossessivamente da qualcosa che non costituiva in alcun modo una colpa: essere stata immortalata mentre ballava (sic). La clinica ci insegna che i ‘bacchettoni’ che si sono prodigati nell’accusarla vivono di un desiderio inconfessabile, paludando in sentenza di colpa ciò che bramano e non possono avere. Bisogna tuttavia approfondire, andare oltre il banalissimo concetto di ‘invidia’, per scorgere in questa collettiva levata di scudi in sua difesa una excusatio non petita che ci dà la cifra dell’che un certo mondo ‘di’ ha ...

