Salvini: "Non sono d'accordo con la Meloni". Cosa succede nel centrodestra (Di martedì 6 settembre 2022) Doverosa premessa: se Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia fossero d'accordo su tutto probabilmente avremmo un partito unico e non tre. Nel Pd le correnti si fanno la guerra un giorno sì e l'altro pure, figuratevi se all'interno del centrodestra non possono esserci "sfumature" di posizione. Però l'intervista di ieri di Matteo Salvini andata in onda a Sky Tg24 è insieme un avvertimento e un monito a Giorgia Meloni. Un modo per segnare una distanza netta tra il Carroccio e quella che potrebbe essere la prima premier donna del Belpaese. Le tensioni sulla guerra in Ucraina Che Meloni e Salvini non la pensino allo stesso modo su guerra e sanzioni è ormai Cosa nota. Per il leghista "il dibattito sull'utilità delle sanzioni è aperto", così come i due non si ...

