Salvini, crisi energetica rischia di fare strage di posti lavoro (Di martedì 6 settembre 2022) "rischiamo una strage. Il Covid ha fatto strage di vite, la crisi energetica rischia di fare strage di posti di lavoro. Mi spiace che la Lega sia una voce isolata o quasi a chiedere un intervento ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "mo una. Il Covid ha fattodi vite, ladididi. Mi spiace che la Lega sia una voce isolata o quasi a chiedere un intervento ...

ilriformista : L’hanno cacciato, ora l’invocano: il trio #Meloni-#Conte-#Salvini, responsabile della fine dell’esecutivo, chiede l… - iconanews : Salvini, crisi energetica rischia di fare strage di posti lavoro - News24_it : Salvini, crisi energetica rischia di fare strage di posti lavoro - angenaldi : Per @RobVicaretti che #Conte #Salvini #Berlusconi abbiano fatto cadere il #governoDraghi è una premessa anche stucc… - suitetti : RT @AntonioSocci1: CRISI DEL GAS. I TANTI (DI CUI NON SI PARLA) CHE LA PENSANO COME SALVINI -