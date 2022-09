Salvini: “Contro le baby gang ci vuole il servizio militare obbligatorio” (Di martedì 6 settembre 2022) “Per contrastare le baby gang diciamo che serve il servizio militare obbligatorio“. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Rovereto. “Vorrei un Paese, con più sicurezza, più figli e più tempo libero per i lavoratori per godersi la vita”, ha aggiunto. Nel corso dello stesso intervento il leader del Carroccio ha anche proposto di togliere il numero chiuso. “Siamo in emergenza medici, e le università di medicina fanno ancora il test d’ingresso. Almeno il primo anno togliamo il numero chiuso alle università scientifiche, poi andranno avanti i più bravi”, ha detto. Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022) “Per contrastare lediciamo che serve il“. Così il segretario della Lega, Matteo, nel corso di un comizio a Rovereto. “Vorrei un Paese, con più sicurezza, più figli e più tempo libero per i lavoratori per godersi la vita”, ha aggiunto. Nel corso dello stesso intervento il leader del Carroccio ha anche proposto di togliere il numero chiuso. “Siamo in emergenza medici, e le università di medicina fanno ancora il test d’ingresso. Almeno il primo anno togliamo il numero chiuso alle università scientifiche, poi andranno avanti i più bravi”, ha detto.

