Salvini (ancora) in disaccordo con Meloni: “Deficit? Preferisco mettere 30 miliardi cash, a debito, ora, piuttosto che perdere tre mesi” (Di martedì 6 settembre 2022) “Questi primi sei mesi di sanzioni non hanno fatto male al sanzionato, ma a quelli che hanno elevato le sanzioni. Andiamo avanti, sperando che cambi però gli italiani non devono rimetterci. Sull’intervento immediato si, la vedo in maniera diversa rispetto a Draghi e Meloni perché la prudenza, il rapporto Deficit pil e i rapporti internazionali davanti a un milione di posti di lavoro a rischio nelle prossime settimane (dati CISL di oggi)… Io Preferisco mettere 30 miliardi cash, contanti, a debito, adesso piuttosto che perdere 3 mesi, perdere un milione di posti di lavoro e doverne mettere 100 di miliardi per pagare disoccupati e cassintegrati”. Lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Questi primi seidi sanzioni non hanno fatto male al sanzionato, ma a quelli che hanno elevato le sanzioni. Andiamo avanti, sperando che cambi però gli italiani non devono rimetterci. Sull’intervento immediato si, la vedo in maniera diversa rispetto a Draghi eperché la prudenza, il rapportopil e i rapporti internazionali davanti a un milione di posti di lavoro a rischio nelle prossime settimane (dati CISL di oggi)… Io30, contanti, a, adessocheun milione di posti di lavoro e doverne100 diper pagare disoccupati e cassintegrati”. Lo ha ...

AlexBazzaro : Quando arriveranno le prime bollette triplicate a famiglie ed aziende dubito Salvini sarà ancora così solo, come di… - Asgard_Hydra : RT @Dlavolo: L'hashtag #Salvinivergognati mi fa sorridere. Salvini fa semplicemente Salvini, una campagna elettorale ignorante per un elett… - perlinabella : @LaStampa Ma credete ancora a Salvini???? - RafMarDra : @matteofila @RobertoLocate14 La Brexit è passata per referendum. Questo è. Gli inglesi sono indipendenti inside. L… - NadiaMAI4 : RT @cugusi1952: Trump si è gia pronunciato 'il mio Giuseppi ',Putin e ancora indeciso se scegliere lui o Salvini. -