Salta la panchina di Mihajlovic: l'allenatore serbo esonerato dal Bologna (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Era nell'aria il divorzio tra il tecnico e la società, preoccupata dall'andamento di questo inizio di stagione. Tre i punti messi in cascina dalla ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisanon è più l'del. Era nell'aria il divorzio tra il tecnico e la società, preoccupata dall'andamento di questo inizio di stagione. Tre i punti messi in cascina dalla ...

minutimagazine : Salta già la prima panchina in #SerieA? Bologna, #Mihajlovic sulla graticola. - Livia_DiGioia : RT @VitoGirolamo27: ??Salta la prima panchina in @SerieA: Sinisa #Mihajlovic non è più l’allenatore del #Bologna. - VitoGirolamo27 : ??Salta la prima panchina in @SerieA: Sinisa #Mihajlovic non è più l’allenatore del #Bologna. - serieAnews_com : ?? #Torino, tifosi col fiato sospeso per mister #Juric: salta il match con il #Lecce per una pomonite -