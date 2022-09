Salisburgo-Milan | Kalulu inciampa e Okafor non perdona | padroni di casa in vantaggio VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Cambia il risultato in, e sono brutte notizie per i rossoneri. Al 28? della prima giornata di Champions League, infatti, idipassano incon, che fa ammattire, il qualeinebriato dalle finte dell’avversario, e poi infila Maignan.che non sorprende per quanto visto in campo: la partita è molto aperta, ma i ragazzi terribili di Jaissle si distinguono per l’elevato dinamismo. Ecco quindi la rete deldel. SportFace.