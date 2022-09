Saipem prima tra le aziende italiane nella classifica Enr dei Top 250 contractor internazionali (Di martedì 6 settembre 2022) Saipem si conferma al primo posto tra le aziende italiane nella classifica dei Top 250 contractor internazionali di Engineering News-Record (Enr), la principale rivista statunitense per i professionisti del settore delle costruzioni e dell’ingegneria. La Top 250 di Enr raccoglie le piu’ importanti societa’ di ingegneria e costruzioni, classificandole sulla base dei ricavi derivanti da progetti eseguiti al di fuori del proprio Paese di origine, con un focus sugli specifici settori di intervento e sulle differenti aree geografiche. Saipem si e’ classificata al 12mo posto tra le aziende mondiali, migliorando ulteriormente la propria posizione rispetto al 2021, e al primo posto nella ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022)si conferma al primo posto tra ledei Top 250di Engineering News-Record (Enr), la principale rivista statunitense per i professionisti del settore delle costruzioni e dell’ingegneria. La Top 250 di Enr raccoglie le piu’ importanti societa’ di ingegneria e costruzioni,ndole sulla base dei ricavi derivanti da progetti eseguiti al di fuori del proprio Paese di origine, con un focus sugli specifici settori di intervento e sulle differenti aree geografiche.si e’ta al 12mo posto tra lemondiali, migliorando ulteriormente la propria posizione rispetto al 2021, e al primo posto...

