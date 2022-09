Sabato 10 settembre evento di sensibilizzazione di Telefono Amico Italia “Non parlarne è 1 suicidio” in 16 piazze italiane (Di martedì 6 settembre 2022) Sono state quasi 6.000 le richieste d’aiuto arrivate nel 2021 a Telefono Amico Italia da persone attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per il possibile suicidio di un proprio caro. Un numero altissimo, se si pensa che sono cresciute del 55% rispetto al 2020 e sono quasi quadruplicate rispetto al 2019, prima della pandemia. Bebe Vio da Fazio: «Dopo l’amputazione delle braccia, ho pensato al suicidio» X ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) Sono state quasi 6.000 le richieste d’aiuto arrivate nel 2021 ada persone attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per il possibile suicidio di un proprio caro. Un numero altissimo, se si pensa che sono cresciute del 55% rispetto al 2020 e sono quasi quadruplicate rispetto al 2019, prima della pandemia. Bebe Vio da Fazio: «Dopo l’amputazione delle braccia, ho pensato al suicidio» X ...

