Sa che la signora | De Masi insulta l' imprenditrice | Crosetto lo annienta in diretta tv

(Di martedì 6 settembre 2022) Scintille a L'Aria Che Tira su La7. Nello studio di Myrta Merlino, nella puntata in onda martedì 6 settembre, la lite è tra Domenico Dee Guido. Il motivo? Un attacco del sociologo all'sommersa da bollette energetiche. "Ho deciso di chiudere il 30 ottobre perché così non possiamo andare avanti. È una cosa veramente esagerata, non ho il coraggio di aprire la bolletta di agosto", confessa Andreina Mancini, titolare della Pasticceria Sieni nel centro di Firenze. Lei ha infatti ricevuto a luglio una bolletta da 10.242 euro. "Questo bar - prosegue - ha superato due guerre mondiali e la pandemia ma siamo riusciti ad andare avanti. Vorrei fare un appello ai politici e a tutte le associazioni di categoria per scendere in piazza. Il governo deve trovare una soluzione". La replica di De ...

ZanAlessandro : Nel cuore di Milano una signora ha chiamato la Polizia per denunciare due ragazzi che si baciavano, dopo averli ins… - ivanscalfarotto : Cara Signora che ha denunciato i due ragazzi che si baciavano, ricordi che la sua e nostra #Milano è una città aper… - teatrolafenice : L’eterna Signora del pianoforte che oggi festeggia il suo compleanno: Martha Argerich interpreta ‘Giochi d’acqua’ d… - Fort71488686 : @AlliataAnna Gentile, si fa per dire, signora il vero guaio è che c'è solo lui valido nell'attuale panorama politic… - binisusi : @chilhavistorai3 Importante che sta bene .se vuole dare spiegazioni deciderà lei .nn certo a noi estranei .buona fortuna signora -

... Lyonne e Rachel Brosnahan , la protagonista della serie La fantasticaMaiselsi è avvicinata per la prima volta all'iniziativa ideata dalla casa di moda durante la sua permanenza a ...A curare la cessione dalla Vecchiaal Grifone fu Alessandro Moggi , figlio d'arte di Luciano Moggi (ex ds bianconero),ricopriva il ruolo di consulente per il club ligure. Il ruolo di ...Le due giovani interpreti di Nori e Poppy, coraggiose hobbit protagoniste de Gli Anelli del Potere, spiegano il rapporto fra i loro personaggi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...