Russia, parla Siri (Lega): «Non vogliamo lo stop alle sanzioni, ma la Bce fermi gli speculatori del gas» (Di martedì 6 settembre 2022) Vladimir Putin «è in torto marcio, bisogna punirlo, fermarlo e metterlo in ginocchio». Parole di Matteo Salvini. Il leader della Lega, però, da giorni sta criticando una delle misure chiave della reazione europea all'invasione russa. Le sanzioni. «Sono operative da sette mesi, in ginocchio ci siamo noi e la guerra va avanti», ha detto oggi, 6 settembre. Ma è solo l'ultima di una serie di dichiarazioni che, di comizio in comizio, passando per Cernobbio e per le interviste sui giornali, stanno aprendo un solco in materia di politica estera con il resto della coalizione. La perentorietà leghista sulla questione sanzioni sta costringendo gli altri partiti del centrodestra a inseguire e sconfessare Salvini. «Il centrodestra al Governo manterrà rigorosamente le sanzioni alla Russia – ha affermato in ultima ...

