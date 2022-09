Russia: “Niente gas finché restano sanzioni”. Asse Francia-Germania sull’energia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – I problemi con le forniture di gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende”, ha aggiunto Peskov sottolineando che “non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio”. E mentre arriva un’offerta da parte dell’Ucraina – “L’esportazione di elettricità dall’Ucraina può sostituire volumi significativi di gas russo, attualmente importato in Europa” ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal – Francia e ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – I problemi con le forniture di gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate allaleche impediscono la manutenzione dei gasdotti. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delleintrodotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende”, ha aggiunto Peskov sottolineando che “non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio”. E mentre arriva un’offerta da parte dell’Ucraina – “L’esportazione di elettricità dall’Ucraina può sostituire volumi significativi di gas russo, attualmente importato in Europa” ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal –e ...

fattoquotidiano : Reazioni Mosca: “Niente forniture finché restano le sanzioni...” E dopo il G7 i sauditi e gli altri tagliano la pro… - gparagone : Niente affari con la #Russia. Comprano da altri il #gas (sempre russo, ma....di seconda mano). A Bruxelles stanno… - acamilli : RT @PaoloBorg: La vicepresidente della Banca Centrale russa dice mi sono rotta il cazzo di buttare soldi nell'economia per tenerla in piedi… - DanielePG_Z : RT @LorenzoSavia: @GiovaQuez Niente, non capisci proprio niente. Non riesci a distinguere un discorso economico da un discorso politico. S… - ZPeppem : RT @PaoloBorg: La vicepresidente della Banca Centrale russa dice mi sono rotta il cazzo di buttare soldi nell'economia per tenerla in piedi… -