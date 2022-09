Russia: "Niente gas finché restano sanzioni". Asse Francia - Germania sull'energia (Di martedì 6 settembre 2022) I problemi con le forniture di gas all'Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. Così il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) I problemi con le forniture di gas all'Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate allaleche impediscono la manutenzione dei gasdotti. Così il ...

gparagone : Niente affari con la #Russia. Comprano da altri il #gas (sempre russo, ma....di seconda mano). A Bruxelles stanno… - Silvana52809292 : RT @Davide262799331: @durezzadelviver Si, abbiamo capito che alla Commissione non gliene frega niente delle bollette scandalose per aziende… - necvinecdolo : RT @Davide262799331: @durezzadelviver Si, abbiamo capito che alla Commissione non gliene frega niente delle bollette scandalose per aziende… - ledicoladelsud : Russia: “Niente gas finché restano sanzioni”. Asse Francia-Germania sull’energia - lifestyleblogit : Russia: 'Niente gas finché restano sanzioni'. Asse Francia-Germania sull'energia - -