Russia, l’Ue risponde alle accuse di Zakharova sul piano energetico italiano: «Parole folli» (Di martedì 6 settembre 2022) Dichiarazioni «folli» su cui l’Ue non intende «perdere tempo». Questo il messaggio dato dal portavoce della Commissione europea sulle ultime dichiarazioni arrivate da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in merito al piano italiano per ridurre i consumi energetici. «Il piano di Roma per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani è imposto a Roma da Bruxelles», ha detto poche ore fa Zakharova su Telegram. «Bruxelles a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire». Parole a cui l’Ue non ha esitato a rispondere con decisione: «Non ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Dichiarazioni «» su cuinon intende «perdere tempo». Questo il messaggio dato dal portavoce della Commissione europea sulle ultime dichiarazioni arrivate da Maria, portavoce del ministero degli Esteri russo, in merito alper ridurre i consumi energetici. «Ildi Roma per la riduzione della dipendenza dfonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani è imposto a Roma da Bruxelles», ha detto poche ore fasu Telegram. «Bruxelles a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire».a cuinon ha esitato are con decisione: «Non ...

SkyTG24 : Energia, lo studio: da inizio guerra l’Ue ha versato alla Russia 85 miliardi di euro - tg2rai : #Gas, #Mosca attacca: 'Via le sanzioni o niente forniture. L'Europa dipenderà dalla Russia fino al 2027', la minacc… - LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - antonio65683279 : Tu invece soffrirai la fame!Guerra Russia-Ucraina, Kiev: esplosione nella zona della centrale di Zaporizhzhia. La m… - natalinatweet : RT @RaffRicc10: 'Soffermiamoci sulla tecnica per manipolare l’opinione pubblica utilizzata dall’Ue e dai media dominanti: i governi europei… -