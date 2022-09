Russia isolata? Fantasia Ue. A Vladivostok nozze con Cina e India (Di martedì 6 settembre 2022) Al forum economico dell'Estremo Oriente Russo viene suggellata la partnership tra Mosca, Pechino e Nuova Delhi. E c'è anche il Sud-Est. I test militari congiunti spaventano Tokyo e Seul Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 settembre 2022) Al forum economico dell'Estremo Oriente Russo viene suggellata la partnership tra Mosca, Pechino e Nuova Delhi. E c'è anche il Sud-Est. I test militari congiunti spaventano Tokyo e Seul Segui su affaritaliani.it

GiovaQuez : 'L'obiettivo americano delle sanzioni è staccare la Russia dall'UE. Altro che Russia isolata, in queste ore si stan… - matteodipaolo89 : RT @GiovaQuez: 'L'obiettivo americano delle sanzioni è staccare la Russia dall'UE. Altro che Russia isolata, in queste ore si stanno tenend… - Miti_Vigliero : RT @GiovaQuez: 'L'obiettivo americano delle sanzioni è staccare la Russia dall'UE. Altro che Russia isolata, in queste ore si stanno tenend… - infoitinterno : Putin: 'La Russia non sarà mai isolata' - RSInews : Putin: 'la Russia non sarà mai isolata' - Il presidente russo, al forum economico di Vladivostok, critica l'Occiden… -