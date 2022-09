Russia | il Pil in calo del 2 | 9% nel 2022 Mosca | «Il piano Cingolani sul gas voluto da Usa e Ue | l’Italia soffrirà»

(Di martedì 6 settembre 2022) Il prodotto interno lordo dellasi contrarrà del 2,9% quest’anno. E un ulterioredello 0,9% è previsto per il 2023. Lo annuncia il ministero per lo sviluppo economico citato dalla Tass. Secondo il ministro dello Sviluppo Economico Maxim Reshetnikov si tratta di contrazioni molto inferiori a quelle previste all’inizio della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina e che lasciano spazio a «un moderato ottimismo», secondo quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Un lavoro enorme è in corso per stabilizzare l’economia nonostante le azioni ostili contro di noi», ha aggiunto Peskov. «Ora il ministero prevede una contrazione dell’economia del Paese del 2,9% nele dello 0,9% nel 2023», ha dichiarato Reshetnikov ai giornalisti a margine del Forum Economico Orientale. Il ministro ha affermato che ...

